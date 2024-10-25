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لبنان

ضربات اسرائيلية على الجنوب منذ الفجر... و3 شهداء في البازورية

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:44
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تتعرض قرى في القطاع الغربي في قضاء صور منذ فجر اليوم، لغارات معادية وقصف مدفعي عنيف.

فقد استهدف القصف المدفعي قرى: الضهيرة، زبقين، طيرحرفا، أطراف علما الشعب، يارين ومروحين، وصولا إلى عيتا آلشعب ورامية.
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كما قصفت قوات العدو بالقذائف الفوسفورية المناطق الحدودية في القطاع الغربي، أدت إلى اشتعال النيران بالاحراج وفي بساتين الزيتون وتضرر منازل.

شن الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة حانين في قضاء بنت جبيل،  وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طاول البلدة وبلدة كونين.

وأغار الطيران الحربي المعادي على البازورية وتمّ سحب جثث 3 شهداء حتى الآن، علماُ أن العدو استهدف منزلاً في البلدة.

كما  شن الطيران الحربي الاسرائيلي فحر اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة حانين في قضاء بنت جبيل،  وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طاول البلدة وبلدة كونين.

 
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