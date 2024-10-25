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لبنان

قناة "nbn" استنكرت استهداف الاعلاميين: جريمة موصوفة وعن سابق تصور وتصميم

Lebanon 24
25-10-2024 | 05:13
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صدر عن الشبكة الوطنية للإرسال nbn، بيان استنكرت فيه استهداف الاعلاميين في الجنوب، وجاء فيه :"مرة جديدة يستهدف العدو الاسرائيلي الجسم الإعلامي في ميدان العمل في الجنوبي اللبناني ، مرة جديدة الطواقم الاعلامية في مرمى الغارات الاسرائيلية بكل وحشية واجرام وعن سابق تصور وتصميم ، لكم الافواه واطفاء عدسات الكاميرات التي تنقل جرائمه وعدوانه على لبنان وخصوصا في الجنوب وايضاً هي صوت وصدى المقاومين في الجبهات الحدودية الذين يسطرون اروع ملاحم البطولة والفداء دفاعاً عن لبنان وجنوبه.
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ان قناة ال nbn،  ادارة واعلاميين وعاملين، اذ تستنكر هذه الجريمة الموصوفة وهذا العدوان في حق زملاء اعلاميين ومصورين يؤدون واجبهم الاعلامي الوطني في الخطوط الامامية للمواجهات المستمرة على الحدود ،تتقدم من الجسم الاعلامي عموما ومن الزميلتين قناتي "المنار" و"الميادين" واهالي الزملاء الشهداء  خصوصاً بأحر التعازي والمواساة ، والدعوات للجرحى  بالشفاء العاجل والعودة الى ميادين العمل".

كما توجهت القناة الى "وسائل الاعلام الاخرى التي كانت طواقمها موجودة في نفس مكان الاستهداف بحمد الله على سلامتهم متمنية عليهم اخذ الحيطة والحذر في تنقلهم لاننا نواجه عدوا  لا يميز بين اهداف عسكرية ومدنية ولا طواقم طبية واسعافية ولا حتى اعلامية".
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