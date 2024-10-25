"حزب الله" بدأ بتنفيذ خطّة.. نصرالله تحدّث عنها قبل استشهاده

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حزب الله بدأ ينفّذ في الأيام الأخيرة خطته الدفاعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة هي التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قبل استشهاده.