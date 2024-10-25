تشييع الصحافيين الثلاثة في الشويفات الى حين انتهاء العدوان

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن تشييع الشهداء الصحافيين: غسان نجار ومحمد رضا من قناة "الميادين" ووسام قاسم من قناة "المنار" كودائع في "روضة الإمام الصادق" في الشويفات، إلى حين نقل جثامينهم إلى بلداتهم: قعقعية الجسر وكفرصير وعيتا الشعب في الجنوب، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.