ميقاتي التقى نظيره الإيرلندي: الشكر لإيرلندا على وقوفها إلى جانب لبنان

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محادثات مع رئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس بعد ظهر اليوم في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الايرلندية دبلن.

وفي خلال الزيارة رحب هاريس بالرئيس ميقاتي"كأول رئيس حكومة لبناني يزور ايرلندا".

Advertisement

وأعرب "عن تضامن ايرلندا مع لبنان ولا سيما في هذه المرحلة"، مشدداً على أن "بلاده طالبت عبر المنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي المنضوية فيها بالضغط لوقف اطلاق النار في لبنان ومطالبة كل الاطراف بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701. كما اننا ندين بشدة الاعتداءات الاسرائيلية على قوات اليونيفيل".

وقال إن "دائرة العنف في الشرق الاوسط بلغت مستويات غير مقبولة وعلى المجتمع الدولي بذل جهود اصافية ونوعية لوقف دائرة العنف".

بدوره، شدد الرئيس الحكومة على "شكر لبنان ايرلندا لوقوفها الى جانبه ولكونها من اوائل الدول الاوروبية التي لديها مشاركة فاعلة في عداد قوات اليونيفيل"، مشيداً "بالتضحيات التي قدمتها ايرلندا وجنودها في لبنان".

كما شكر ايرلندا" على وقوفها الدائم مع القضايا الانسانية والمحقة وفي مقدمها قضية فلسطين".

وشدد على أنّ "رمزية هذه الزيارة هي شكر الدول التي تقف دائماً الى جانب لبنان".

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى مقر رئاسة الحكومة حيث كان نظيره الايرلندي في استقباله عند مدخل المقر ثم انتقلا معا الى مكتب رئيس الحكومة حيث عقدا خلوة اعقبها اجتماع موسع شارك فيها سفير لبنان في بريطانيا وايرلندا رامي مرتضى والمستشار زياد ميقاتي، وعن الجانب الايرلندي مسؤولة العلاقات الدولية في رئاسة الحكومة ومستشار رئيس الوزراء برونان غارغان.

وفي ختام الزيارة، دوّن الرئيس ميقاتي في سجل رئاسة الحكومة الاتي: "سررت جداً بزيارة هذا البلد الصديق الذي يقف مع لبنان وشعبه وكل القضايا المحقة والانسانية في العالم، ونتطلع الى تفعيل العلاقات بين بلدينا على الصعد كافة".