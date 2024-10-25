أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة عمليات جديدة ضد أهداف ومواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أنه قصف دبابة ميركافا قرب موقع مسكفعام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

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كذلك، استهدف الحزب في عملية أخرى دبابة ميركافا على طريق مركبا - عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وإجبار قوة إسرائيلية مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد.

وقال الحزب إنه تصدّى لمُسيرة من نوع "هرمز 450" فوق منطقة النبطية - الإقليم، بواسطة صاروخ أرض - جو، ما أجبر الطائرة على مغادرة الأجواء اللبنانية.

كذلك، قال الحزب إنه "بعد تقدّم قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 25-10-‌‏2024 ولدى وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح"، وأضاف: "كذلك، أمطر المجاهدون القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعو أفرادها بين قتيل وجريح".