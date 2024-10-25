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لبنان

بشأن "السفر عبر مطار بيروت".. هذه آخر معلومة

Lebanon 24
25-10-2024 | 15:54
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منذ بدء الحرب في جنوب لبنان أعلنت شركات طيران أجنبية عن تعليق رحلاتها من وإلى بيروت، وإن بشكل متقطع، وصولاً إلى توقف العدد الأكبر منها عند بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي في 23 أيلول الماضي.
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كذلك، عمدت كل الدول إلى إجلاء رعاياها من بيروت على مراحل، وباتت اليوم شركة طيران "الشرق الأوسط" الشركة الوحيدة التي تعمل في مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي هذا الاطار، قال نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، إن "حجوزات السفر لمغادرة لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي تراجعت خلال الـ10 أيام الأخيرة بحدود 20 و30 في المائة عن الفترة السابقة".

ولفت، في بيان، إلى أنه "مع بداية شهر تشرين الثاني سنشهد تراجعاً في عدد الرحلات، فمثلاً ستصبح هناك رحلة واحدة لشركة (الميدل إيست) إلى فرنسا أو أفريقيا بدلاً من رحلتين في اليوم، حيث إن الطلب على الرحلات انخفض بشكل كبير".

وبالنسبة إلى طائرات "الشرق الأوسط"، العائدة إلى لبنان، أشار عبود إلى أن "الطائرات الآتية إلى مطار بيروت تكون شبه فارغة، حيث إن عدد الأشخاص العائدين إلى لبنان قليل جداً»، مشيراً إلى أن "ملاءة الطائرة لا تتعدى الـ10 بالمائة في طريق العودة إلى لبنان".

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