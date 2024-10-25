جراء العدوان الإسرائيلي.. إليكم مهمات الدفاع المدني المنفذة اليوم

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في ما يأتي، مهمات المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ صباح الجمعة ٢٥-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة :- محافظة بيروت:- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ، بعد انتشال كافة الاشلاء من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد الأحياء السكنية في *الجناح* قرب مستشفى بيروت الحكومي وأدت الى تدمير أربع بنايات على رؤوس قاطنيها مساء الاثنين الماضي.ضاحية بيروت الجنوبية:إطفاء :- إهماد حريق شقة سكنية في محلة السانت تريز.- إهماد حريق شقة سكنية في الطيونة.- إهماد حريق مبنى على اوتوستراد هادي نصرالله.- إهماد حريق مستودع في أسفل مبنى في شارع القائم.- محافظة النبطية:- على إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في دبِّين، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض.- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت بلدة النبطية الفوقا دون تسجيل وقوع إصابات.- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت بلدة النبطية دون تسجيل وقوع إصابات.- محافظة الجنوب:- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة محرونا، عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئات المحلية، على انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض. توازياً، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المنزل المستهدف.- إخماد حريق أشجار وأعشاب بجانب مقرّ قوات الطوارئ الدولية (الكتيبة الماليزية) في معركة.- على إثر مسيرة إسرائيلية استهدفت مساحة من الأعشاب في بلدة المحمية-صور، أخمد عناصر الدفاع المدني النيران في الموقع المستهدف.- على إثر مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة اثناء مرورها على جسر بلدة برج رحال، عمل عناصر الدفاع المدني على سحب السيارة المستهدفة وسيارة أخرى كانت قد تعرضت لحادث وتسببت بقطع الطريق.خدمات عامة:- تأمين السلامة العامة خلال مراسم تشييع جثامين شهداء (وديعة) في جبانة مستحدثة في محلة السهيلة في بلدة جويا.خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق. (الوكالة الوطنية للإعلام)