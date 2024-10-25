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لبنان

بِصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف كريات شمونة فجراً

Lebanon 24
25-10-2024 | 23:19
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عنصار الحزب قصفوا عند الساعة 12:15 من فجر اليوم مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية'.
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