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لبنان
بِصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف كريات شمونة فجراً
Lebanon 24
25-10-2024
|
23:19
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عنصار الحزب قصفوا عند الساعة 12:15 من فجر اليوم مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية'.
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