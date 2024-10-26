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لبنان

العثور على جسم مشبوه في الضنية (صور)

Lebanon 24
26-10-2024 | 03:29
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عثر صباح اليوم السبت على جسم مشبوه في خراج بلدة ايزال الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ورجحت مصادر ان يكون الجسم المشبوه هو صاروخ اعتراضي مصدره الاراضي السورية.

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صاروخ

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