العثور على جسم مشبوه في الضنية (صور)

عثر صباح اليوم السبت على جسم مشبوه في خراج بلدة ايزال الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ورجحت مصادر ان يكون الجسم المشبوه هو صاروخ اعتراضي مصدره الاراضي السورية.





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