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لبنان

بحضور قائد الجيش.. الرائد الشهيد محمد فرحات الى مثواه الاخير

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:28
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بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، أقيمت مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات، الذي استشهد في 23 الحالي، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل.
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سينقل جثمان الشهيد فرحات، من المستشفى العسكري المركزي إلى باحة كنيسة مار مارون – رشعين زغرتا، حيث يوارى في الثرى.
 
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