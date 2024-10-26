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لبنان

بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط عيتا الشعب

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:43
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 6:00 من صباح يوم السبت 26-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية.
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حزب الله

قصف

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