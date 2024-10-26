بالصورة.. سقوط صاروخين على أحد المنازل في جديدة مرجعيون

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان صاروخين سقطا على احد المنازل عند بوليفار جديدة مرجعيون حيث أصاب الأول المدخل الداخلي للمنزل مما تسبب بأضرار جسيمة فيه، أما الصاروخ الثاني فأصاب الحديقة الخارجية من دون وقوع إصابات كون المنزل كان خاليا.

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