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لبنان

ماذا زعم الجيش الإسرائيلي بشأن "الحزب"؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 06:07
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه قضى على خلية إرهابية من منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، وبالتزامن، هاجم موقعًا لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة لحزب الله في بيروت.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي فقد هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو أمس الجمعة، في عملية رصد واستهداف سريعة وقضت على خلية إرهابية من منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، والتي أطلقت صاروخًا نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو في منطقة كفرفيلا شمال الليطاني حيث لم تصب الطائرة بأذى".
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وادعى أن "جميع الأهداف تواجدت داخل مبانٍ مدنية وسط السكان المدنيين".

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