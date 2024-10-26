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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم السبت، انه استهدف الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، ‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم السبت 26-10-‌‏2024، ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية".‏