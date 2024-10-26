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لبنان

وصول طائرة إغاثية سعودية جديدة إلى المطار

Lebanon 24
26-10-2024 | 07:07
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 وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الطائرة الإغاثية 13 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن".
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وتضم المساعدات الإغاثية مواد غذائية وإيوائية وطبية.
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