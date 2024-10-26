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لبنان
بحضور قائد الجيش.. مراسم تكريم الرائد الشهيد محمد فرحات
Lebanon 24
26-10-2024
|
07:09
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط، أقيمت في المستشفى العسكري المركزي مراسم تكريم الرائد الشهيد محمد فرحات الذي استشهد بتاريخ 23 / 10 /2024 بعد استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل في الجنوب. كما حضر التكريم ذوو الشهيد وأفراد عائلته وعدد من أبناء بلدته".
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"سيُنقل جثمان الشهيد إلى بلدة رشعين - زغرتا حيث سيُوارى في الثرى بصورة موقتة".
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