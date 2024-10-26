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لبنان
"هذه مسؤوليتنا".. أبو فاعور خلال اجتماع تربوي: نعمل لاطلاق العام الدراسي
Lebanon 24
26-10-2024
|
09:16
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عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اجتماعا تربويا، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، مع مدراء ثانويات ومدارس راشيا الرسمية، ناقش خلاله آليات اطلاق العام الدراسي في الثانويات والمدارس الرسمية في قرى قضاء راشيا، وكيفية تأمين أماكن بديلة ومناسبة للنازحين الى المنطقة، ليتسنى لابنائهم وأبناء المنطقة التسجيل في المدارس وبدء التدريس، بناء على ما اعلنه وزير التربية القاضي عباس الحلبي.
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حضر اللقاء وكيل داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف ابو منصور، مدير مكتب النائب أبو فاعور علي اسماعيل، وكيل مفوض التربية في البقاع الجنوبي عماد خير، كما حضر رئيس اتحاد بلديات قاعة الاستقلال عصام الهادي، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، ورؤساء بلديات ومخاتير من المنطقة.
وبعد اللقاء، قال ابو فاعور:" الاجتماع عقد بحضور مدراء الثانويات والمدارس في منطقة راشيا مع عدد من رؤساء البلديات واتحادات البلديات والمخاتير، والهدف الأساسي من الاجتماع هو البحث بكيفية تأمين انطلاقة مقبولة للعام الدراسي الذي اعلن عنه وزير التربية في ٤ تشرين الثاني".
وتابع ابو فاعور: " كما يعلم الجميع، هناك عدد كبير من المدارس التي يشغلها نازحون، والنقاش كان حول كيفية تأمين اماكن بديلة لنقل النازحين او للمدارس التي لا يمكن التعليم فيها، عبر تأمين اماكن بديلة لتعليم الطلاب، حيث تم وضع خريطة اعتقد انه اذا ما وفقنا بالعمل كما تم الإتفاق عليه، نستطيع ان نضمن ان معظم المدارس في منطقة راشيا تفتح ابوابها في ٤ تشرين او في وقت قريب جداً ".
وأضاف: "معظم المدارس ستفتح، لانه في النهاية هذه مسؤوليتنا تجاه المنطقة وتجاه الطلاب والنازحين، لانه سيتم استيعاب ابناء النازحين في هذه المدارس". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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