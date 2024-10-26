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لبنان

استهداف دراجة نارية في مجدل سلم.. اليكم المعلومات الاولية

Lebanon 24
26-10-2024 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، بان مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة مجدل سلم.
 
 
ووفقاً للمعلومات، سقط شهيد باستهداف الدراجة في بلدة مجدل سلم.
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