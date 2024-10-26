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لبنان
فوق بلدات لبنانيّة.. إسرائيل تخرق "جدار الصوت"!
Lebanon 24
26-10-2024
|
12:23
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خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، جدار الصوت فوق جنوب لبنان والشوف وإقليم الخروب.
وأفاد مواطنون عن سماع دوي انفجارات قوية جراء خرق جدار الصوت الذي سبق وأن حصل خلال ساعات النهار.
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