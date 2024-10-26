فوق بلدات لبنانيّة.. إسرائيل تخرق "جدار الصوت"!

خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، جدار الصوت فوق جنوب لبنان والشوف وإقليم الخروب.

وأفاد مواطنون عن سماع دوي انفجارات قوية جراء خرق جدار الصوت الذي سبق وأن حصل خلال ساعات النهار.