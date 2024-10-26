حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بداية العدوان؟

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، التقرير الرقم 29 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:- خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 76 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11161 إعتداء.- صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 19 شهيداً و108 جرحى ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2653 شهيداً و12360 جريحاً.- لتاريخه تم فتح 1108 مراكز لاستقبال النازحين منها 931 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية".كما أكد التقرير أن حركة النزوح مستمرة وقد وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 189169 نازحاً (42907 عائلات) في مراكز الايواء، حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.