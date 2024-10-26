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لبنان

تحذيرٌ من التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب.. هل تحرّك الزلازل؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 16:50
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كتب الخبير الجيولوجي والباحث في علم الزلازل طوني نمر، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعيداً عن السياسة وضجيج الحرب القائمة على لبنان، ما حصل اليوم في العديسة من تفجيرات متتالية ومهولة فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في "الشمال الاسرائيلي" هو بمثابة العبث مع مقدرات الطبيعة الى الشمال من منخفض الحولا حيث ينفصل فالق البحر الميت الى فالقي اليمونة وروم".
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وتابع: "إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط في ما خص العمليات العسكرية، ينبغي الانتباه من قبل مشغلّي آلات الحرب الاسرائيلية أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي الى إحتثاث زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول".

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