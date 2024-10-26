19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهية الحريري تتفقد مركز استقبال النازحين في صيدا: نعتز بهم وبمعنوياتهم العالية
Lebanon 24
26-10-2024
|
17:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقدت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري مركز استقبال النازحين في " ثانوية ثريا فارس أبو علفا الرسمية – مرجان " في صيدا، والتقت عددا من العائلات الجنوبية مستمعة منهم الى أحوالهم، ومطلعة من مدير المركز منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو على احتياجاتهم.
Advertisement
وعقدت الحريري اجتماعا مع فريق عمل ومتطوعي التيار، بحضور حشيشو والدكتور أسامة الأرناؤوط وأعضاء مكتب المنسقية محمد شريتح ومحمد الحريري وحنان نداف، ومسؤول قطاع الشباب جنوبا زياد الأشقر والمساعد التنظيمي للقطاع ناجي عزام.
وأثنت الحريري على دور وجهود فريق عمل ومتطوعي "المستقبل - صيدا والجنوب" في مواكبة وخدمة النازحين، وتوجهت بالتحية الى "أهلنا الذين هجروا قسرا من بيوتهم وبلداتهم ومناطقهم، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان"، مؤكدة "أنهم في مدينتهم وبين أهلهم، وإننا نعتز بهم وبمعنوياتهم العالية ونستمد منهم العزيمة والإرادة الصلبة التي يبدونها رغم كل الظروف الصعبة التي واجهوها".
وقالت: "إن صيدا اليوم بكل مكوناتها وبهذا التضامن والتكافل الوطني والإنساني بين كافة مؤسساتها الرسمية والبلدية والأهلية ومبادراتها الخاصة والفردية ، تقدم نموذجا مشرفا في احتضان أهلنا وتكامل وتضافر الجهود من أجل تامين ظروف إقامة تحفظ كرامتهم أولا، وتلحظ تأمين ما أمكن من احتياجاتهم الأساسية – لأن الاحتياجات كبيرة - وذلك لحين عودتهم الى بلداتهم وقراهم إن شاء الله".
وجرى خلال الزيارة التطرق الى التحديات والصعوبات التي تواجه أعمال الإغاثة، سواء لجهة ضرورة إستدامة تامين الاحتياجات الأساسية، او لجهة الحاجة لتحضير وتجهيز المراكز لاستقبال فصل الشتاء، وما يفرضه من مستلزمات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم نتائج الناجحين بـ"دورة قوى الأمن"
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم نتائج الناجحين بـ"دورة قوى الأمن"
03:53 | 2024-10-26
26/10/2024 03:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّلت إلى نسخة عن نادين نسيب نجيم.. ممثلة لبنانية غائبة تُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد! (صور)
Lebanon 24
تحوّلت إلى نسخة عن نادين نسيب نجيم.. ممثلة لبنانية غائبة تُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد! (صور)
04:00 | 2024-10-26
26/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هكذا استعاد "عافيته"!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هكذا استعاد "عافيته"!
16:00 | 2024-10-26
26/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقلت إلى دبي.. ملكة جمال لبنان السابقة برفقة ابنتها والأخيرة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)
Lebanon 24
انتقلت إلى دبي.. ملكة جمال لبنان السابقة برفقة ابنتها والأخيرة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)
05:00 | 2024-10-26
26/10/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البترون.. هكذا خسر ابن الـ22 عاماً حياته
Lebanon 24
في البترون.. هكذا خسر ابن الـ22 عاماً حياته
10:45 | 2024-10-26
26/10/2024 10:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:01 | 2024-10-27
بلينكن بحث ولامي مساعي الحل الدبلوماسي.. هوكشتاين في تل أبيب اليوم واحتمال زيارة ثانية للبنان
00:14 | 2024-10-27
لقاء ميقاتي وبلينكن مؤشر لجهود ناشطة لوقف النار وتطبيق القرار 1701
00:19 | 2024-10-27
رهان على فتح ثغرة ديبلوماسية لوقف التدمير الإسرائيلي للبنان.. وارتياح لبناني لصرخة ماكرون
00:33 | 2024-10-27
مخاوف من انعكاسات سلبية لبنانياً بعد "محدودية" الضربة لإيران
00:30 | 2024-10-27
مشهد لبناني جامع في تشييع الرائد فرحات
00:30 | 2024-10-27
رسالة التصعيد الاسرائيلي: ضرب دور الجيش في المستقبل
فيديو
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
Lebanon 24
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
00:27 | 2024-10-26
27/10/2024 06:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:10 | 2024-10-24
27/10/2024 06:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2024-10-23
27/10/2024 06:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24