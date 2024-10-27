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لبنان

هذا هو حال النازحين في المناطق الجبلية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-10-2024 | 02:45
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قال مصدر يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية التي تعنى بالإيواء إنّ المراكز الواسعة والتي تحتوي على ملاعب مثل المدارس وخاصةً في القرى والبلدات المتوسطة الإرتفاع والجردية، فان الوضعية النفسية فيها للنازحين أفضل بكثير وهذا ماا يظهر جلياً من خلال التعاطي اليومي معهم ، ويعود هذا التحسن الى طريقة العيش في هذه المراكز البعيدة عن الضجيج والضوضاء في بيروت والمدن الكبرى.
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ولفت المصدر الى أنه في هذه المراكز تتعاون في عملية إعداد الاكل للجميع على موقدة الحطب كما كان يحصل في قراهم، كما أن المياه متوافرة أكثر من المدن، والأهم أن الطبيعة الخضراء  والمناخ الخريفي يسمح لهم بتنفس الصعداء بعدما كان أيام النزوح الأولى تشهد حرارة مرتفعة داخل المراكز. 
 
المصدر ختم الى انه في القرى اللبنانية المرتفعة والجردية وخاصةً في جبل لبنان، يقوم أهل هذه البلدات بالتخفيف على ضيوفهم من خلال الزيارات المتكررة لهم ومواساتهم في غيابهم عن بلداتهم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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