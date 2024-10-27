8 شهداء في زوطر وجديدة مرجعيون.. بيانٌ من "الصحة"

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر باستهداف إسرائيلي طال بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

كذلك، ذكرت الوزارة أن غارة استهدفت جديدة مرجعيون، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح.