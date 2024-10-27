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لبنان

8 شهداء في زوطر وجديدة مرجعيون.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
27-10-2024 | 05:03
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر باستهداف إسرائيلي طال بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.
 
كذلك، ذكرت الوزارة أن غارة استهدفت جديدة مرجعيون، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح.
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