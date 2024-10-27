إنذار إسرائيليّ جديد لسكان هذه المناطق الجنوبيّة

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذاراً لسكان البلدات الجنوبيّة التالية:

تفاحتا، غسانية، بابلية، زرارية، قصيبة، حبوش، كفر رمان، ارنون، يحمر، الخيام، خربة، عرب اللوزية، مروانية، دير سريان.

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