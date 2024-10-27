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لبنان

هل يؤدي القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان لحدوث زلازل؟.. إليكم ما كشفه خبير

Lebanon 24
27-10-2024 | 08:00
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ذكر موقع "العربية" أنه مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان، وتفجيرات المنازل في بلدتي كفركلا والعديسة في جنوب لبنان، أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرا من زلزال في مناطق واسعة في إسرائيل. وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم استخدام 400 طن من المتفجرات لتدمير "منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان".
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وهنا يبرز سؤال شديد الأهمية، هل تؤدي الانفجارات حقا إلى حدوث زلازل وهزات أرضية؟

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ"جامعة القاهرة"، أن الأعمال الهندسية أو العسكرية تُحدث هزات أرضية تختلف قوتها طبقا لكمية المتفجرات المستخدمة، ولكنها تكون سطحية، عكس الزلازل الطبيعية تكون على أعماق كيلومترات وأحيانا أكثر من 100 كيلومتر.

وتابع بالقول: "تأثير المتفجرات يكون محلي في منطقة الانفجار، وغالبا قوة الهزات تكون خفيفة، واتساع منطقة الزلزال يتوقف على العمق حيث تزداد اتساعا كلما كانت بؤرة الزلزال عميقة، فقطاع غزة استقبل كميات ضخمة من المتفجرات ولكن تأثيرها محدود على القشرة الأرضية ومدمر على المنشآت السطحية".
 
وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ"جامعة القاهرة" إلى أن إسرائيل مثلها مثل الأردن ولبنان وسوريا تقع في محيط اخدود البحر الميت وهي منطقة زلازل طبيعية امتداد الأخدود الأفريقي والبحر الأحمر.
 
وكان الجيش الإسرائيلي فجر مباني، خلال الساعات الماضية، في بلدتي دير سريان والعديسة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وسجلت ارتجاجات أرضية شعر بها سكان البلدات المجاورة على جانبي الحدود، ظناً منهم أنها هزة أرضية.

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