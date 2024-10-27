بالصواريخ... "حزب الله" قصف مرغليوت

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية".





وأفاد "الحزب" أنّه "استهدف مربض الزاعورة بصلية صاروخية".