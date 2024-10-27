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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" قصف مرغليوت

Lebanon 24
27-10-2024 | 10:12
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية".

وأفاد "الحزب" أنّه "استهدف مربض الزاعورة بصلية صاروخية".
 
 
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