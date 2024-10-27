وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية من المملكة الأردنية الهاشمية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 27/10/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان تحملان مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش".كذلك أعلنت السفارة الاردنية، في بيان، ان "السفير وليد الحديد استقبل مساء اليوم الاحد الموافق 2024/10/27 في مطار رفيق الحريري الدولي طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الانسانية. وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد ملحم حداد مندوبا عن قائد الجيش اللبناني والذي عبر عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لدعمه المستمر للبنان".