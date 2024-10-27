Advertisement

لبنان

وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية من المملكة الأردنية الهاشمية

Lebanon 24
27-10-2024 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1269281-638656568155558461.png
Doc-P-1269281-638656568155558461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 27/10/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان تحملان مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش".
Advertisement

 

كذلك أعلنت السفارة الاردنية، في بيان، ان "السفير وليد الحديد استقبل مساء اليوم الاحد الموافق 2024/10/27 في مطار رفيق الحريري الدولي طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الانسانية. وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد ملحم حداد مندوبا عن قائد الجيش اللبناني والذي عبر عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم  لدعمه المستمر للبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2024-10-27
17:00 | 2024-10-27
16:25 | 2024-10-27
15:44 | 2024-10-27
15:36 | 2024-10-27
15:13 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24