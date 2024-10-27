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لبنان

هل ينجح هوكشتاين بتحقيق هدنة الشهرين ؟

Lebanon 24
27-10-2024 | 23:51
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كتبت صونيا رزق في" الديار": لم يعوّل في معظم الاحيان على زيارات الموفد الاميركي آموسهوكشتاين الى المنطقة، اذ يعود دائماً حاملاً الشروط المستعصية، ومنذ أيام اتى الى بيروت حاملاً معه كل التحذيرات "الاسرائيلية". 
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ووفق المعلومات يعمل الموفد الاميركي خلال الساعات القليلة المقبلة، على تطبيق هدنة لمدة شهرين لوقف اطلاق النار على الحدود اللبنانية مع شمال" إسرائيل" من اجل البدء بتنفيذ الـ1701، وفي حال جاءت المباحثات إيجابية يعود الى بيروت. 
في السياق أبدت مصادر سياسية متابعة لما يجري تشاؤماً، من ناحية نيل موافقة نتنياهو لوقف الغارات والاعتداءات اليومية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. 
وأشارت المصادر الى انّ التهديدات اليومية بقصف القرى والمباني لا توحي بأي حل ديبلوماسي على الاطلاق، بل بالمزيد من توسيع الحرب على لبنان، كما انّ حزب الله مصمّم على ربط عملية وقف إطلاق النار في لبنان مع غزة، وأبدت هواجسها من توسيع الحرب وتحويلها الى حرب اقليمية.
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