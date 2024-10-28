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لبنان

عند بوابة فاطمة.. هذا ما جرى صباح اليوم

Lebanon 24
28-10-2024 | 01:47
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 06:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.
وعند الساعة 07:00 من صباح اليوم استهدف عناصر الحزب للمرة الثانية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".
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وعند الساعة 7:15 من صباح اليوم استهدف عناصر الحزب للمرة الثالثة تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.
 
وأعلن "حزب الله"، اليوم الاثنين، أنه قصف عند الساعة 08:30 من صباح اليوم مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
 
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