بصليات من الصواريخ.. هذا ما استهدفه حزب الله مساء امس

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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 10:00 من مساء يوم الأحد، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية".وعند الساعة 12:20 من فجر يوم الإثنين، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية".وعند الساعة 12:50 استهدف عناصر الحزب للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية".