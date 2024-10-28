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لبنان

إتصالات لضبط وضع "مراكز النزوح"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2024 | 03:45
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تعمل لجان اجتماعية من أحزاب مختلفة في الشوف على تعزيز الإتصالات في ما بينها بهدف ضبط أوضاع مراكز الإيواء خصوصاً أن بعضها يشهد إشكالات داخلية بين النازحين.
وتقول مصادر متابعة إن هذا التنسيق يجري بالتشاور بين خلايا الأزمة التي تم تشكيلها بالتعاون مع السلطات المحلية، فيما تبين أيضاً أن الأجهزة الأمنية على تنسيق ومتابعة مع المعنيين في المراكز لضبط أي أمور قد تُخلّ بالأمن.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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