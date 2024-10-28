إتصالات لضبط وضع "مراكز النزوح"

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تعمل لجان اجتماعية من أحزاب مختلفة في الشوف على تعزيز الإتصالات في ما بينها بهدف ضبط أوضاع مراكز الإيواء خصوصاً أن بعضها يشهد إشكالات داخلية بين النازحين.وتقول مصادر متابعة إن هذا التنسيق يجري بالتشاور بين خلايا الأزمة التي تم تشكيلها بالتعاون مع السلطات المحلية، فيما تبين أيضاً أن الأجهزة الأمنية على تنسيق ومتابعة مع المعنيين في المراكز لضبط أي أمور قد تُخلّ بالأمن.