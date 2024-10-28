الجيش: تفجير ذخائر اليوم في الغبيري

أعلنت قيادة "الجيش" عبر منصة اكس ان وحدة من الجيش ستقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية ما بين الساعة 11:00 و 14:00.

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