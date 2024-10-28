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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر اليوم في الغبيري

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:06
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أعلنت قيادة "الجيش" عبر منصة اكس ان وحدة من الجيش ستقوم اليوم  بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية ما بين الساعة 11:00 و 14:00.
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