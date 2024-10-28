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لبنان

العدو يفجر مبان في يارين ومروحين والضهيرة وام التوت... وسلسلة غارات على برج قلاويه

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:38
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اقدم جيش العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، على تفجير مبانٍ في يارين ومروحين والضهيرة وام التوت، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وشنت الطائرات المعادية غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين الحلوسية وديرقانون النهر، كما اغارت على  بلدة بيوت السياد استهدفت مسجد البلدة.
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وافادت مندوبة "لبنان24" بسقوط شهيدة وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للغارة المعادية على باتوليه.
 
 
الى ذلك، شنت الطائرات الاسرائيلية سلسلة غارات متتالية على بلدة برج قلاويه.
 
واستهدف العدو منزلا مأهولا في حي المشروع في بلدة الصرفند بغارة معادية، ما أدى الى اصابة مواطن.
 
وشن الطيران المعادي غارة استهدفت بلدة معركة.
 
واغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة البرغلية، كما استهدفت غارة  بلدة القليلة.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين بلدة الخيام. 
 
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة اللويزة في اقليم التفاح، واطراف العيشية وكفرحونة ،  كما نفذت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه باتجاه بلدة عربصاليم.
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