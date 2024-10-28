"امل" واهالي بلدتي البرج الشمالي وصلحة شيعوا ثلاثة شهداء

شيعت حركة "امل" واهالي بلدتي البرج الشمالي وصلحة جثامين الشهداء الثلاثة وهم: صبحي موسى شبلي ،حسن صبحي شبلي، أحمد محمود مراد.



وقد ووريوا في ثرى جبانة بلدة البرج الشمالي.

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