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لبنان

"امل" واهالي بلدتي البرج الشمالي وصلحة شيعوا ثلاثة شهداء

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:47
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شيعت حركة "امل" واهالي بلدتي البرج الشمالي وصلحة  جثامين الشهداء الثلاثة وهم:  صبحي موسى شبلي ،حسن صبحي شبلي، أحمد محمود مراد.

وقد ووريوا في ثرى جبانة بلدة البرج الشمالي.
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