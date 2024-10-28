بمسيرة انقضاضية... "الحزب" استهدف شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا

أعلن "حزب الله"، اليوم الاثنين، في بيان انه استهدف عند الساعة 07:05 من صباح اليوم شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.



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