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لبنان

العبسي يبحث مع البابا فرنسيس في اوضاع لبنان والمنطقة

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:26
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التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي البابا فرنسيس في مكتبه الخاصّ في حاضرة الفاتيكان  وعرض معه لأوضاع كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في لبنان والمشرق   واطلعه على مجريات الامور في لبنان وغزة ومنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الكنيسة .
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وفي ختام اللقاء بارك البابا جميع أبناء كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك وتمنى أن"يحلّ السلام في ربوع بلادنا والعالم.
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