الترك تابعت مستجدات الإيواء في الجنوب وبحثت دعم النازحين

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تابعت محافظ النبطية والجنوب بالانابة الدكتورة هويدا الترك شوؤن المستجدات الطارئة في كلا المحافظتين لجهة تأمين المساعدات للنازحين ضمن مراكز الايواء واولئك الذين ما زالوا في قراهم .كما استقبلت الترك زائرين تقدمهم رئيس فرع مخابرات الجنوب في الجيش العميد سهيل حرب ، رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع وعضو مجلس ادارة مؤسسات امل التربوية الدكتور وسيم اسماعيل. (الوكالة الوطنية للإعلام)