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لبنان

الترك تابعت مستجدات الإيواء في الجنوب وبحثت دعم النازحين

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:17
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 تابعت محافظ النبطية والجنوب بالانابة الدكتورة هويدا الترك شوؤن المستجدات الطارئة في كلا المحافظتين  لجهة  تأمين المساعدات للنازحين ضمن مراكز الايواء واولئك الذين ما زالوا في قراهم .
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كما استقبلت الترك زائرين تقدمهم رئيس فرع مخابرات الجنوب  في الجيش العميد  سهيل حرب ، رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع  وعضو مجلس ادارة مؤسسات امل التربوية الدكتور وسيم اسماعيل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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