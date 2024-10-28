Advertisement

لبنان

7 شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حيّ الرمل

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1269569-638657156895233475.jpg
Doc-P-1269569-638657156895233475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حيّ الرمل في صور أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة حي الرمل- صور.. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين
lebanon 24
28/10/2024 14:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 5 شهداء و 10 جرحى في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على مبنى في حي الرمل في صور
lebanon 24
28/10/2024 14:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء ومصابون في غارة على مبنى في حي الرمل - صور
lebanon 24
28/10/2024 14:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة على بلدة مشغرة
lebanon 24
28/10/2024 14:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24

حي الرمل

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2024-10-28
08:42 | 2024-10-28
08:34 | 2024-10-28
08:30 | 2024-10-28
08:26 | 2024-10-28
08:19 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24