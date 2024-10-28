7 شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حيّ الرمل





صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حيّ الرمل في صور أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح.

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