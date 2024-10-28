حاصباني: إيران تتفاوض عن لبنان لإبعاد الحرب عنها

رأى النائب غسان حاصباني، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، أن إيران تتفاوض عن لبنان بهدف إبعاد خطر الحرب عنها.

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وأشار لإذاعة "لبنان الحر" إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتسريع الحل الدبلوماسي لوقف النار قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنه أضاف أن "الكلمة اليوم للميدان وليس للدبلوماسية"، مبرزًا أن إسرائيل لا تُظهر أي إيجابية نحو الدبلوماسية إلا بعد تحقيق أهدافها، مثل عودة أهالي شمال إسرائيل إلى منازلهم.وحذر حاصباني من أن المفاوضين عن لبنان يمثلون "حزب الله"، موضحًا أن من يستقطع من قرار 1701 بما يناسبه لا يمكنه التحدث باسم الشعب اللبناني أو الأمم المتحدة. كما تساءل عن من يُخَوَّل له توقيع أي اتفاق محتمل، مؤكدًا أن المخول الوحيد هو رئيس الجمهورية، داعيًا إلى الإسراع في انتخاب رئيس لتنظيم عمل المؤسسات.وشدد على أن "حزب الله" لم يكن مجرد دويلة داخل الدولة بل شكل دولة رديفة، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى معادلة ترتكز على الشعب والأرض والمؤسسات لحماية لبنان واللبنانيين. وفيما يتعلق بالجيش اللبناني، أكد حاصباني أن عجزه كان بسبب قرار سياسي وليس نتيجة عدم قدرته.