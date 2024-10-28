المجلس الاسلامي الشيعي: العدوان على صور فضيحة بوجه المجتمع الدولي

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اكد المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في بيان انه" في الوقت الذي ينشط فيه المفاوضون الاميركيون والاوروبيون والعرب، تحت شعار الوصول الى تسوية لوقف الحرب، يصعد العدو حربه على لبنان بعامة وعلى جنوبه بخاصة، وسط صمت المفاوضين السالفي الذكر على هذا التدمير الممنهج للمدن والقرى اللبنانية".اضاف:" وفي هذا الاطار يأتي العدوان على مدينة صور، وهي حاضرة جبل عامل، ومدينة التاريخ العريق، بما تحويه من معالم أثرية، ومن تعايش انساني بين الطوائف، ومن اهمية اقتصادية وتجارية وسياحية ".واكد ان" هذا العدوان يشكل جريمة فاضحة في وجه المجتمع الدولي، وفي طليعته الولايات المتحدة الاميركية، وكذلك المنظمات الدولية الساكتة تجاه هذا الفعل العدواني الآثم".ورأى ان" تدمير مدينة صورعلى هذا النحو الفاجر، وقبلها البلدات الجنوبية والبقاعية والضاحية الجنوبية لبيروت، يشكل وصمة عار في تاريخ الانسانية، ويستدعي تدخلا سريعا يلجم هذ العدوان الغاشم، وسيكتبه التاريخ بكل علامات العار على وجه البشرية جمعاء".وتابع: "اننا نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية مسؤولية ما يحصل من تدمير منهجي للحياة المدنية وتهجير قسري وابادة جماعية، ونهيب بالامة الاسلامية ان تعبر عن غضبها بكافة الطرق التي تؤدي إلى كبح هذه الهمجية غير المسبوقة في التاريخ".