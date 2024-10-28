اجتماع لحل أزمة النفايات في طرابلس

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ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعًا موسعًا في مكتبه بسرايا طرابلس، لمناقشة إيجاد حلول جذرية لأزمة النفايات في أقضية زغرتا والكورة وطرابلس، بالإضافة إلى اتحاد بلديات الفيحاء والمناطق المحيطة، مثل بلدتي راسمسقا ومجدليا. وركز الاجتماع على معالجة أزمة تراكم النفايات المنتشرة على جوانب الطرق العامة، وإزالتها وفقًا للمعايير الصحية والبيئية، ووضع حد لحرقها من قبل مجهولين.حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، من بينهم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وأمين السر العام لمحافظة الشمال القائمقام إيمان الرافعي، ورؤساء اتحادات البلديات والمجالس المحلية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والبيئية.في بداية الاجتماع، رحب نهرا بالحضور، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية والمجتمع المدني لإيجاد حلول فعالة للأزمة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود وتحمل المسؤولية من قبل الجميع، بما في ذلك رؤساء البلديات والاتحادات، لحل المشكلة.تناول المشاركون خلال الاجتماع التحديات والمعوقات التي تواجههم في ظل الظروف المالية الصعبة، وضرورة إعطاء هذا الملف الأهمية القصوى. في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تنفيذ حلول مؤقتة لإزالة النفايات في راسمسقا ومجدليا، ووضع مراقبة دائمة من قبل شرطة البلديات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.كما تقرر رفع عريضة موقعة من البلديات والاتحادات إلى القائمقامين، تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة البيئة، تتضمن حلولًا دائمة لأزمة النفايات، بالإضافة إلى معالجة وضع مطمر اتحاد بلديات الفيحاء القديم والجديد، الذي يتطلب إجراءات عاجلة نظرًا لعدم قدرته على استيعاب النفايات بحلول عام 2025. (الوكالة الوطنية للإعلام)