الأمن العام يثني على الوحدة الوطنية في تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات

اشادت المديرية العامة للأمن العام عبر منصة "اكس"، "بالمشهد الوطني الذي تجلّى في مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات، والذي جسّد الوحدة الوطنية وصورة لبنان الواحد الجامع لكل الطوائف، لبنان الذي نحبه ونسعى إلى صونه. عسى أن يخلد التاريخ الحديث هذه الصورة، لتصبح وصية، أمثولة وعبرة للعالم وللتاريخ". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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