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لبنان

بالتفاصيل.. إليكم التقرير التراكمي لدعم النازخين ولائحة ربط مراكز الايواء بالرعاية الصحية

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:00
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 نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.
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كما  نشرت الوزارة لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.
 
للإطلاع على التقرير إضغط هنا
 
 
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