بالتفاصيل.. إليكم التقرير التراكمي لدعم النازخين ولائحة ربط مراكز الايواء بالرعاية الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.

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كما نشرت الوزارة لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.