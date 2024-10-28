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لبنان

مشروع لتجهيز مراكز الإيواء بحمامات استحمام للنازحين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:22
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أوضحت جمعية الصناعيين اللبنانيين، برئاسة سليم الزعني، أن مشروع تجهيز مراكز الإيواء بحمامات للاستحمام قد أُقر في اجتماع مجلس إدارتها قبل ثلاثة أسابيع.
 
وأكدت الجمعية أن المبادرة تهدف لتوفير خدمة الاستحمام للنازحين عبر إنشاء وحدات جاهزة (préfabriqué) تحتوي كل منها على 8 حمامات، ليتم وضع وحدة في كل مركز إيواء.
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وأشارت الجمعية إلى أن المشروع يمول بالكامل من الصناعيين اللبنانيين كجزء من تضامنهم مع النازحين، مضيفةً أنها أبلغت وزير الصناعة جورج بوشكيان بالمشروع، حيث أبدى دعمه للفكرة.





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