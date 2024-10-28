صورٌ من الفضاء.. قرى لبنانية سُوّيت بالأرض!

أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية، قدمتها شركة "بلانت لابس" لرويترز، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى دمار كبير في أكثر من 12 بلدة وقرية حدودية، حتى تحول العديد منها إلى مجموعات من الحفر الرمادية.

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دمار على الأطلال

تشمل الصور، التي تم الاطلاع عليها، بلدات فيما بين كفركلا في جنوب شرق لبنان وجنوبا لما بعد قرية ميس الجبل، ثم غربا لما بعد قاعدة تستخدمها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ووصولا إلى قرية لبونة الصغيرة.



وقارنت "رويترز" بين صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في تشرين الأول 2023، بتلك التي التقطت في شهري أيلول وكانون الأول 2024.

وتقع العديد من القرى التي لحقت بها أضرار واضحة على مدار الشهر الماضي على قمم تلال تطل على إسرائيل.



بقع رمادية وبيضاء

أظهرت أحدث صور لقرية كفركلا سلسلة من البقع البيضاء على طريق رئيسي يؤدي إلى البلدة. كذلك، كشفت الصور الملتقطة العام الماضي نفس الطريق محاطا بالمنازل والنباتات الخضراء، مما يشير إلى أن المنازل تعرضت للتدمير.



وتعرّضت كتلة كاملة بالقرب من مركز قرية ميس الجبل على بعد 700 متر من الخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة ويفصل بين إسرائيل ولبنان، لدمار كبير.



وبدت المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 150 مترا في 400 متر عرضا وطولا، كأنها بقعة من الرمل البني، مما يشير إلى أن المباني هناك قد سويت تماما بالأرض.

مع هذا، فقد ظهرت صور التقطت في نفس الشهر من عام 2023 حيا مكدسا بالمنازل، فيما أظهرت صور لقرية محيبيب القريبة مستويات مماثلة من الدمار.



وكانت محيبيب من بين عدة قرى، إلى جانب كفركلا وعيترون وعديسة ورامية، وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، انفجارات متزامنة فيها لعدة مبانٍ في الوقت نفسه، مما يشير إلى أنها كانت مفخخة بالمتفجرات. (رويترز - blinx)

صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية لبلدة كفركلا:

صورة التقطتها أقمار إصطناعية لبلدة يارون: