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لبنان
تقرير جديد للجنة الطوارئ.. هذا ما كشفه عن الوضع في لبنان
Lebanon 24
28-10-2024
|
13:43
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أصدرت لجنة الطوارئ الحكومية التقرير الرقم 30 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
وجاء فيه:
"خلال الـ48 ساعة الماضية تم تسجيل 179 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11340 إعتداء.
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صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 38 شهيداً و124 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2710 شهداء و12592 جريحاً.
لتاريخه تم فتح 1114 مركزاً لاستقبال النازحين منها 935 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
تستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 189298 نازحاً (43616 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.
تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 28 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 353410 مواطن سوري و 165030 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".
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