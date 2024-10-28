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لبنان

ميقاتي يلتقي رئيس وزراء بريطانيا

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:01
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يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في مقر رئاسة الحكومة.
 
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