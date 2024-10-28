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لبنان

عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2024 | 14:06
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نشر موقع "n12" الإسرائيلي تقريراً جديداً قال فيه إن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان محادثات لإنشاء "صفقة شاملة" من شأنها أن تؤدي إلى تسوية على الجبهة بين لبنان وإسرائيل.
وذكر التقرير أن إسرائيل تقترح إلغاء توسيع العملية البرية، في مقابل دعم الولايات المتحدة فرض حظر بحري وبري وجوي على لبنان من شأنه يؤدي إلى منع إعادة تأهيل "حزب الله" لقوته عسكرياً.
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ووفقاً لـ"n12"، فإنّ "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تنكر أن المناورة المحدودة في جنوب لبنان تكاد تقترب من تحقيق هدفها المتمثل بالقضاء على قدرة حزب الله على إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه مستوطنات الشمال وتحييد خطر غزو الحزب لإسرائيل، ما قد يؤدي إلى عودة آمنة للسكان إلى منازلهم".
وتابع التقرير: "لهذا السبب بالتحديد، تطالب إسرائيل وتنوي التمسك بهذا كشرط من أجل أن يكون لديها قدرة وحرية على الرد على أي خرق والهجوم عليه من أي مكان، سواء من الأرض أو البحر أو الجو".
وأكمل: "المحادثات التي يحاول الأميركيون أن تثمر وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها الاتفاق على تفاصيل التسوية الكاملة وآليات التنفيذ والقرارات المطلوبة على المستوى الدولي للتوصل إلى اتفاق. كذلك، فإن الإتفاق الجديد سيكون أكثر فعالية من القرار السابق 1701 الذي تم انتهاكه بعد وقت قصير من صدوره".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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